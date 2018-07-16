10 % زيادة في الأسعار الأدوات المنزلية والركود يخيم على الأسواق

قال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن السوق التجاري يعاني ركودا شديدا نتيجة لضعف القوة الشرائية للمستهلك المصري.





وأضاف هلال، في بيان صحفي اليوم، أن الشعبة طرحت مبادرة لعدم زيادة الاسعار بعد الزيادة الاخيرة لاسعار المحروقات وما تبعها من زيادة في النقل والتكلفة، الا ان عدد كبير جدا من المصانع لم تستجب لها، باستثناء مصنع واحد فقط.





وأشار الي أن اسعار الادوات المنزلية ارتفعت بنسبة لا تقل عن 10% نتيجة لزيادة الوقود وما تبعه من زيادة في تكلفة المنتج خاصة في عملية النقل والشحن.





واقترح نائب رئيس الشعبة، عدة حلول لتنشيط السوق الحركة التجارية وهي:





1- إعادة النظر في طريقة التسجيل طبقا للقرار ٤٣ لعام ٢٠١٦ الخاص بالمصانع الموردة لمصر.





٢-إعادة النظر في قرار ترخيص المخازن، والزام التجار بجود مخزن بمواصفات خاصة للتخزين.

٣-إعادة النظر في قرار ٩٩١لعام ٢٠١٥ الخاص بالفحص المسبق، وما ينتج عنه من أعباء يتم إضافتها علي التكلفة النهائية للسلعة.





٤-تخفيض الضرائب والجمارك بنسبة ١٠% شرط تسجيل عدد معين من العاملين في التأمينات الاجتماعية.





٥-احتساب الدولار الجمركي بسعر ١٢جنيها علي المعدات ومستلزمات الإنتاج.





٦- إحتساب قيمة مضافة ٢.٥% علي مستلزمات الانتاج واستردادها عند التصدير.

٧-زيادة مرتبات العاملين بالدولة وربطها بالإنتاج لزيادة القوة الشرائية.

٨-التحصيل للضرائب المستحقة للدولة من كبار المستثمرين في التجارة والصناعة.

٩-عمل تسهيلات كبيرة لأي شخص مسجل وعليه تقديرات ضرائب بأن يتم تخفيض المستحق شريطة الدفع المسبق.

١٠-إعفاء ٥٠% من قيمة المستحق للضرائب ل٣ سنوات قادمة شريطة الدفع النقدي المقدم لها.





وأوضح الطحاوي، أن هذه المقترحات ستؤدي لتنشيط الأسواق، خاصة أن حالة الركود وارتفاع الأسعار أصبحت خطرا يخيم علي المشهد العام، وينذر بعواقب وخيمة من تسريح عمالة وعدم قدرة البعض علي سداد الالتزامات.