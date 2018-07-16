صلاح حسب الله: السيسي ورث وضعًا اقتصاديًا صعبًا بموارد ضعيفة



وأضاف "حسب الله، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن الدول المتقدمة اقتصاديا امتلكت الإرادة لدفع ضريبة الإصلاح الاقتصادي.



قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ورث وضعًا اقتصاديًا صعبا بموارد ضعيفة وعجز ماليًا كبيرًا.