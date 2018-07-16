تأجيل محاكمة قاتل زوجته داخل محكمة الأسرة بالشرقية لأكتوبر المقبل

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد وفيق، قرارًا بتأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته داخل محكمة الأسرة بالزقازيق، لشهر أكتوبر المقبل؛ لاستكمال المرافعة.



وتعود الواقعة إلى ورود بلاغًا من مستشفى الزقازيق الجامعي، بوصول "منى.ص.ع.الـ" 25 سنة، ربة منزل، جثة هامدة، وبسؤال شقيقتها اتهمت زوجها "ط.ع.ك" بطعنها بسكين وقتلها، وذلك أثناء تواجدهم بمحكمة الأسرة بالزقازيق.



وتبين أن المجني عليه، كانت ضحية لزوجها الذي خدعها بأنها الزوجة الأولى ثم اكتشفت أنه متزوج من غيرها وله ابن، حيث أن زوجها أساء معاملتها وكان يقوم بضربها وإهانتها، فقامت برفع قضية طلاق بالمحكمة.



وخلال حضرورها جلسة طلاقها بمحكمة الأسرة، طعنها زوجها 12 طعنة بـ"سكين" ولاذ بالفرار، وتحرر المحضر رقم 64 44 أحوال ثان الزقازيق لسنة 2013.