مدرب تاونشيب: لا نعرف أي شيء عن الأهلي

أشار نيكولا كافازوفيتش المدير الفني لنادي تاونشيب رولزز، إلى عدم تمكنه من الوصول لمعلومات كافية عن الأهلي قبل المواجهة الصعبة التي ستجمعهما غدًا الثلاثاء على ملعب برج العرب.

وأكد المدرب خلال تصريحات لموقع ناديه أنه لا يعرف أي معلومة عن الأهلي غير أن بعض لاعبيه شاركوا مع منتخب مصر في المونديال إلا أن المعلومات الأساسية لم تتوافر من أجل دراسة الفريق وهو بمثابة كتاب مغلق بالنسبة لنا.

وقال: "تمكنا من تحليل أداء كل خصومنا بالفيديو ووصلنا إلى أدق وأصغر التفاصيل الفنية في مباريات دوري الأبطال، ولكننا أمام المجهول الآن".

ويحتاج النادي الأهلي لتحقيق الفوز على تاونشيب ذهابًا وإيابًا من أجل تحسين مركز الأحمر في المجموعة التي يتذيلها بنقطة واحدة من التعادل مع الترجي.