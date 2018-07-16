والدة السابع على الثانوية العامة: "كان متفوقًا منذ طفولته"
الإثنين 16/يوليه/2018 - 06:55 م
رقية جمال
قال مهاب ناصر أحمد، السابع مكرر على الثانوية العامة علمي، إنه بدأ مذاكرة دروسه مع بداية الدروس الخصوصية أول أغسطس، لافتًا إلى أنه كان يقوم بتوزيع مجهوده على المذاكرة منذ بداية العام، معقبًا: "لو عليت المجهود من أول السنة هقع".
وأكدت مرفت مكاوي، والدة الطالب مهاب، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن مهاب، منذ طفولته لايتعبها في مذاكرة دروسه، وكان دائمًا مايذاكر دروسه أول بأول، وتم تكريمه في المرحلة الابتدائية ضمن الأول على مستوى المديرية التابع لها، ودخل مدرسة المتفوقين وظل بها عام ونصف، لكنه طلب نقله حتى يحصل على ترتيب بالثانوية العامة.
وأوضحت، أن مهاب كان يذاكر دروسه بنفسه، وكانت تُساعده في بعض الأحيان، معقبة: "كان بياخد دروس في مجموعات، مفيش حد مش بياخد دروس"، متابعة: "أنا كنت مطمنة عليه وبتابعه من بعيد، وكنت اتركه يتابع مباريات الكرة".
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