والدة السابع على الثانوية العامة: "كان متفوقًا منذ طفولته"

قال مهاب ناصر أحمد، السابع مكرر على الثانوية العامة علمي، إنه بدأ مذاكرة دروسه مع بداية الدروس الخصوصية أول أغسطس، لافتًا إلى أنه كان يقوم بتوزيع مجهوده على المذاكرة منذ بداية العام، معقبًا: "لو عليت المجهود من أول السنة هقع".





وأكدت مرفت مكاوي، والدة الطالب مهاب، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن مهاب، منذ طفولته لايتعبها في مذاكرة دروسه، وكان دائمًا مايذاكر دروسه أول بأول، وتم تكريمه في المرحلة الابتدائية ضمن الأول على مستوى المديرية التابع لها، ودخل مدرسة المتفوقين وظل بها عام ونصف، لكنه طلب نقله حتى يحصل على ترتيب بالثانوية العامة.



