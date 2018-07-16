وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي الوحدات الخاصة من الصاعقة والمظلات (فيديو)

التقى الفريق محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بعدد من ضباط وضباط صف وجنود وحدات الصاعقة والمظلات.





بدأ اللقاء بالوقوف دقيقةً حداداً على أرواح شهداء الواجب من أبطال القوات المسلحة والشرطة الذين آثروا الوطن على أنفسهم وقدموا أرواحهم دفاعا عن أمنه واستقراره.





ونقل القائد العام تحية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بعطائهم وتضحياتهم في الحفاظ علي الأمانة المقدسة التي كلفهم الشعب بها لحماية الوطن والدفاع عن أمن وسلامة أراضيه، ووجه القائد العام التهنئة للشعب المصري بمناسبة الذكري السادسة والستون لثورة 23 يوليو المجيدة.





وأشار الفريق محمد زكي إلى أن ما تموج به مصر والمنطقة من مخاطر وتحديات داخلية وخارجية تستهدف الأمن القومي المصري علي كافة الاتجاهات يفرض علي القوات المسلحة الاحتفاظ بأعلى مستويات الكفاءة والقدرة القتالية تدريباً وتنظيماً وانضباطاً بما يمكنها من تنفيذ المهام المنوطة بها لحماية حدود الوطن وتأمين جبهته الداخلية والقضاء علي التطرف والإرهاب.





وأكد القائد العام أن رجال القوات الخاصة هم أحد الروافد القوية للقوات المسلحة التي تبعث على الاطمئنان والرضا بعطائهم الممتد وما يبذلونه من جهد للحفاظ علي كفاءتهم واستعدادهم القتالي والوصول بها إلي المستوي الذي يحقق أهداف القوات المسلحة ويدعم قدرتها علي حماية ركائز الأمن القومي المصري علي كافة الاتجاهات، مؤكداً على ضرورة إتباع الأساليب غير النمطية فى التدريب لتنفيذ كافة المهام ذات الطبيعة الخاصة.





وأشاد الفريق محمد زكي بالاستعداد القتالي والروح المعنوية العالية واليقظة الدائمة التى يتمتع بها مقاتلى القوات الخاصة، وأعرب عن سعادته بما لمسه من مستوى متميز وفهم جيد للمهام القتالية التى تنفذها القوات بما يمكنهم من مجابهة التطرف والإرهاب.





وأدار القائد العام حواراً مع مقاتلى الوحدات الخاصة تناول خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة والتحديات التي تواجه الأمن القومي المصري، وما يجرى تنفيذه من مشروعات قومية وانجازات متلاحقة خلال الفترة الماضية علي الصعيدين الداخلي والخارجي أعادت الثقة في نمو الاقتصاد المصري واستعادة الأمن والاستقرار في كافة ربوع مصر، مؤكداً عظم المسئولية الملقاة على عاتق أبناء الشعب المصري من أجل التلاحم والعمل الجاد من أجل بناء المستقبل وأن تظل مصر وطنا قويا عزيزاً لكل المصريين.





من جانبهم جدد مقاتلو القوات الخاصة العهد علي البذل والعطاء والوفاء بكافة المهام والواجبات التي تسند إليهم من أجل حماية الوطن، وأن يظل أمن مصر وسلامتها وقدسية أراضيها فوق كل اعتبار.





حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.



