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متحدث البرلمان: صندوق مصر السيادي يخضع لرقابة مجلس النواب سنويًا

الإثنين 16/يوليه/2018 - 06:54 م
متحدث البرلمان: صندوق مصر السيادي يخضع لرقابة مجلس النواب سنويًا
صلاح حسب الله
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داليا الحسين
 
قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن صندوق مصر السيادي مهمته دخول الدولة كشريك في مشروعات استثمارية وصناعية مع القطاع الخاص. 

وأضاف "حسب الله"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن الصندوق يخضع للرقابة البرلمانية سنويا، موضحا أن الصندوق تابع لرئاسة الوزراء وبالتالي يخضع لنفس الرقابة التي تمارس عليه من كافة الجهات المختصة.
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