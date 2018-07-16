عاجل.. رونالدو يكشف سر اختيار الانتقال ليوفنتوس

كشف الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، سر اختياره الانتقال إلي نادي يوفنتوس، بعد اتخاذ قرار الرحيل عن ريال مدريد خلال الفترة الحالية.





وقال رونالدو في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم في يوفتوس بعد اجتياز الفحص الطبي مع فريقه الجديد: القرار لم يكن سهلاً على الإطلاق.





وأضاف رونالدو: يوفنتوس واحد من أفضل الأندية في العالم، اتخذت القرار منذ فترة طويلة، أصدقائي وعائلتي نصحوني بالانضمام يوفنتوس منذ فترة.





وتابع رونالدو: يوفنتوس واحد من أفضل الأندية في إيطاليا، لديهم مدرب رائع، ورئيس نادي مميز، وأتمني النجاح معهم هنا.