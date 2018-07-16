ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. رونالدو يكشف سر اختيار الانتقال ليوفنتوس

الإثنين 16/يوليه/2018 - 06:48 م
عاجل.. رونالدو يكشف سر اختيار الانتقال ليوفنتوس
طباعة
الفجر الرياضي
 

كشف الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، سر اختياره الانتقال إلي نادي يوفنتوس، بعد اتخاذ قرار الرحيل عن ريال مدريد خلال الفترة الحالية.


وقال رونالدو في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم في يوفتوس بعد اجتياز الفحص الطبي مع فريقه الجديد: القرار لم يكن سهلاً على الإطلاق.


وأضاف رونالدو: يوفنتوس واحد من أفضل الأندية في العالم، اتخذت القرار منذ فترة طويلة، أصدقائي وعائلتي نصحوني بالانضمام يوفنتوس منذ فترة.


وتابع رونالدو: يوفنتوس واحد من أفضل الأندية في إيطاليا، لديهم مدرب رائع، ورئيس نادي مميز، وأتمني النجاح معهم هنا.

المزيد عن: يوفنتوس كريستيانو رونالدو ريال مدريد رونالدو
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تستحق فرنسا التتويج بكأس العالم 2018؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/16/2018 7:20:04 PM