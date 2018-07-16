"صحة الشرقية": توفير 10 ألاف عبوة لبن أطفال مدعم بالمحافظة

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن وزارة الصحة قامت بتوفير كميات من عبوات لبن الأطفال المدعم المرحلة الثانية بجميع منافذ محافظة الشرقية.



وأوضح أنه تم إستلام عدد 10195 عبوة للمرحلة الثانية وذلك بعد توفير 40 ألف عبوة لبن مدعم للمرحلة الأولي تكفي لاحتياجات المحافظة من اللبن المدعم خلال الفترة القادمة.



وأضاف وكيل الوزارة أنه تم تسليم 7380 عبوة لبن من المرحلة الثانية اليوم للإدارات الصحية والتأكد من توفره بجميع المنافذ ليتم صرفها من الغد.

