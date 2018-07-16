متحدث "البرلمان" عن قانون منح الجنسية مقابل وديعة: لتشجيع الاستثمار

قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب إن هناك ضوابط للأمن القومي المصري والحكومة حريصة على تطبيقها فيما يخص قانون منح الجنسية، متابعًا: "الأمن القومي أولوية لنا والوديعة ليس معناها الحصول على الجنسية مباشرة".



وأضاف "حسب الله، خلال حواره مع فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن قانون منح الجنسية مقابل الوديعة هو أحد محاور حزمة قوانين تشجيع الاستثمار، مشيرًا إلى أن أحد ضوابط القانون هو أن يكون المستثمر قد أقام مشروع جاد منذ 5 سنوات.



وتابع: "قوانين الاستثمار والإفلاس والتراخيص الصناعية تتكامل مع قانون منح الجنسية للمقيم مقابل وديعة في تشجيع الاستثمار".

