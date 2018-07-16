تحرير 307 محضرًا للباعة الجائلين المخالفين في قنا

شنت مديرية أمن قنا، حملة مكبرة تحت إشراف اللواء علاء العياط، مدير الأمن، وقيادات المديرية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية حملة إزالة إشغاﻻت مكبرة مما أسفر عن تحرير 307 محضرًا ضد الباعة الجائلين وأصحاب المحلات.



وتمكنت الحملة من تحرير 307 محضرًا، للباعة الجائلين، وأصحاب المحال التجارية، المتعدية على الأرصفة والطريق العام والكافيهات بدون ترخيص.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

