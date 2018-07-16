أول تعليق من محمد حسن بعد الانضمام للزمالك

وصل محمد حسن المنضم لصفوف نادي الزمالك، إلى مقر النادي للاجتماع مع مرتضى منصور رئيس النادي للإعلان الرسمي عن الصفقة والتقاط الصور التذكارية.





وأكد محمد حسن المنضم لفريق الزمالك خلال الانتقالات الصيفية الجارية ، قادماً من صفوف فريق دجلة ، سعادته بارتداء الفانلة البيضاء ، مؤكدا بأنها نقلة كبيرة في مشواره الكروي ، بالانضمام لنادي كبير ينافس دائماً على البطولات والألقاب.

وأشار لاعب الزمالك الجديد ، أن الانضمام لصفوف القلعة البيضاء شرف كبير ، وأنه سعيد بارتداء فانلة الزمالك، متمنيًا بأن يكون عند حسن ظن جماهير القلعة البيضاء ، وأن يحقق مع زملائه العديد من البطولات والألقاب خلال المواسم المقبلة.

وأضاف محمد حسن ، بأنه سوف يبذل قصارى جهده في التدريبات ، من أجل أن يكون عند حسن ظن الجهاز الفنى للفريق بقيادة السويسري كريستيان جروس ، والظهور بشكل مميز للتواجد بالتشكيلة الأساسية للفريق .

ووجه نجم الزمالك الجديد ، الشكر لمرتضى منصور رئيس الزمالك ، على اصراره على ضمه للفريق ، والتفاوض مع مسئولي نادى دجله أكثر من مرة لإنهاء الصفقة .

وتابع اللاعب، بأن تمسك رئيس الزمالك بضمه ، يضع على عاتقه مسئوليه كبيرة ، للظهور بشكل جيد والمساهمة مع زملائه بالفريق على حصد البطولات والألقاب .

وأضاف لاعب الزمالك ، بأن المنافسة مع زملائه بالفريق في مصلحة الزمالك ، وأنه جاهز لتلك المنافسة ، خاصة وأن الفريق يضم كوكبة مميزة من اللاعبين .

يذكر أن محمد حسن قام بالتوقيع للزمالك 5 سنوات ، وتسلم النادي الاستغناء الخاص به.