الموضوع: ياسمين علي الجمهور التونسي حازم و أنا أثق في عدله (فيديو و صور)

​ صرحت الفنانة المصرية ياسمين علي أنه لا يوجد إختلاف بين الجمهور المصري و الجمهوري التونسي، معتبرة الجمهور العربي "كلو واحد"، حسب رأيها.





و أضافت ياسمين، بأنها تعبتر الجمهور التونسي أكثر حزما من بقية الجماهير العربية، معرجة في الآن ذاته على ثقتها في عدل هذا النوع من الجماهير.





و يذكر أن تصريحات ياسمين علي، جاءت صباح اليوم الإثنين 16 جويلية 2018، على خلفية تواجدها بأحد فنادق العاصمة التونسية بندوة صحفية، تسبق حفلتها التي ستحييها يوم مساء غد الثلاثاء 17 جويلية 2018 على مسرح قرطاج، بمشاركة الفنان "أبو".