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صحف سودانية: "السيسي" يزور الخرطوم الخميس المقبل

الإثنين 16/يوليه/2018 - 05:32 م
صحف سودانية: السيسي يزور الخرطوم الخميس المقبل
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
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يزور الرئيس عبد الفتاح السيسي، العاصمة السودانية الخرطوم، الخميس المقبل، وفقا لما أعلنت عنه عدد من الصحف السودانية وعلى رأسهم "آخر لحظة" و"الراكوبة".

حيث من المقرر أن تستغرق زيارة الرئيس السيسي يومين، وتُعدُّ الأولى من نوعِها منذُ فوز الرئيس السيسي بدورة رئاسية جديدة فى الانتخاباتِ الأخيرة، موضحة الصحف أن الرّئيس السودانى عمر حسن البشير سيعقد مع الرئيس السيسى قمة رئاسية بالقصر الجمهورى، بحضورِ وزراءِ الخارجية والمياه والكهرُباء.


المزيد عن: العاصمة السودانية الصحف السودانية الرئيس عبد الفتاح السيسي الخرطوم
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