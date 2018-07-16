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ضبط 35 قطعة سلاح ناري متنوع في حملات أمنية بقنا

الإثنين 16/يوليه/2018 - 05:32 م
ضبط 35 قطعة سلاح ناري متنوع في حملات أمنية بقنا
صورة أرشيفية
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بسام عبدالحميد
 
تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، خلال حملة مكبرة، في قرى شرق نيل مركز نجع حمادي، بمحافظة قنا، من ضبط كمية من الاسلحة والذخائر، وحامليها، لضبط الحالة الأمنية.

حيث تلقى مدير أمن قنا، اللواء علاء العياط، إخطارا يفيد تمكن الحملة من ضبط قرابة 35 قطعة سلاح تنوعت بين بنادق اليه وبندقيه متنوعه خرطوش وفرد روسى وطبنجه ومسدس حتى الان فى حمله امنيه على ابو حزام وحمره دوم واسمنت بنقادة.
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