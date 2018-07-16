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مودريتش: كرواتيا قدمت بطولة عظيمة.. علينا التفكير في المستقبل

الإثنين 16/يوليه/2018 - 05:29 م
مودريتش: كرواتيا قدمت بطولة عظيمة.. علينا التفكير في المستقبل
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الفجر الرياضي
 
أعرب لوكا مودريتش لاعب وسط المنتخب الكرواتي وفريق ريال مدريد الإسباني، عن فخر الشديد بحصول منتخب بلاده على المركز الثاني في مونديال روسيا 2018.

وقال مودريتش: كل مباراة وكل تدريب في المنتخب الوطني كان تجربة رائعة بالنسبة لي، مستقبل كرواتيا مُشرق لكن النقاش متناقض حول من سيبقى.

وأضاف: لطالما استمتعت بالمنتخب وفي هذه البطولة أكثر من أي وقتٍ مضى، أشعر بالفخر في كل مرة أُمثّل فيها كرواتيا خاصة وأنني أصبحت الكابتن.

وتابع: يستغرق الأمر بعض الوقت، علينا أن نرتاح ونستجمع العواطف ونرى ما سيحدث، يحتاج هذا النجاح الذي حققناه إلى مزيد من التطوير.

واختتم تصريحاته قائلاً: يُمكننا أن نشعر بالفخر، لعبنا بشكل رائع، وبالفعل كانت بطولة عظيمة لكرواتيا.

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