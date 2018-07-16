مودريتش: كرواتيا قدمت بطولة عظيمة.. علينا التفكير في المستقبل

أعرب لوكا مودريتش لاعب وسط المنتخب الكرواتي وفريق ريال مدريد الإسباني، عن فخر الشديد بحصول منتخب بلاده على المركز الثاني في مونديال روسيا 2018.





وقال مودريتش: كل مباراة وكل تدريب في المنتخب الوطني كان تجربة رائعة بالنسبة لي، مستقبل كرواتيا مُشرق لكن النقاش متناقض حول من سيبقى.





وأضاف: لطالما استمتعت بالمنتخب وفي هذه البطولة أكثر من أي وقتٍ مضى، أشعر بالفخر في كل مرة أُمثّل فيها كرواتيا خاصة وأنني أصبحت الكابتن.





وتابع: يستغرق الأمر بعض الوقت، علينا أن نرتاح ونستجمع العواطف ونرى ما سيحدث، يحتاج هذا النجاح الذي حققناه إلى مزيد من التطوير.





واختتم تصريحاته قائلاً: يُمكننا أن نشعر بالفخر، لعبنا بشكل رائع، وبالفعل كانت بطولة عظيمة لكرواتيا.



