"ابو لطيعه" الانتهاء من تطوير المستشفى العام بالفيوم خلال يوليو الحالي

قال النائب ربيع أبو لطيعه عضو مجلس النواب عن دائرة مركزى ابشواى ويوسف الصديق، انه تقدم بمذكرة لوزير الصحة طالب فيها بالأهتمام بالخدمات الطبية داخل مستشفى النبوى المهندس العام بالفيوم.



وأكد "ابو لطيعه" أن مكتب وزير الصحة أفاد بأنه تجرى حاليا عمليات تطوير مستشفى النبوى المهندس بالفيوم ببعض الأقسام شامله دورات المياة والمرافق باقسام: الأستقبال والعمليات واستحداث غرفة عمليات العظام وتوسيع بقسم الحضانات وترميم المبنى من الخارج بالكامل وسيتم الأنتهاء منها خلال شهر يوليو ٢٠١٨.



وأضاف، أن مستشفى النبوى المهندس هو المستشفى العام الوحيد بالفيوم وتقدم الخدمات الطبيه لجميع سكان محافظة الفيوم والبالغ عددهم ٣ ملايين نسمة بالإضافة إلى أن العيادات الخارجية يوجد بها اخصائيون ونواب فى كل عيادة.

