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رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية بالمحافظة

الإثنين 16/يوليه/2018 - 05:23 م
رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية بالمحافظة
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محمد طه
 
يهنئ عبد الناصر حسان الديب رئيس الإدارة المركزية بالبحر الأحمر أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بالمحافظة، متمنيا لهم التوفيق والسداد، ويدعو أبنائه وبناته جميعهم أن يواصلوا طريقهم بمزيد من الجد والاجتهاد فهم شباب المستقبل وصورة الأزهر المشرفة، وأمل الغد.

كما قدم التهنئ للطالب مصطفى إبراهيم حمدان محمود، معهد بنين سفاجا، بحصوله على المركز الأول على مستوى المحافظة وهو من "المكفوفين" شعبة أدبى بمجموع ٤٥١ ونسبة ٧١.٥٩%.
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