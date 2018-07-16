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سعر الدولار أمام الجنيه فى بداية التعاملات المسائية بالبنوك والسوق السوداء اليوم الإثنين

الإثنين 16/يوليه/2018 - 05:19 م
سعر الدولار أمام الجنيه فى بداية التعاملات المسائية بالبنوك والسوق السوداء اليوم الإثنين
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الفجر الاقتصادى
 
استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بداية التعاملات المسائية اليوم الإثنين، ليسجل في البنك الأهلي 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 17.85 جنيه للشراء، و17.95 جنيه للبيع، وبنك مصر 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.

بقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنوك الإسكندرية والعربي الأفريقي وقناة السويس عند 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي كريدي أجريكول والبركة عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية مستقرا في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.86 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

وفى السوق الموازى استقر متوسط السعر عند 17.95 جنيه.
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