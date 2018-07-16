الزمالك يخوض وديتين بعد العودة من ألمانيا



وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة مديره الفني جروس على الانتظام في معسكر ببرج العرب بعد انتهاء معسكر الفريق الحالي بألمانيا.

وتراجع الزمالك عن إقامة معسكره بالجونة وفضل إقامة معسكره ببرج العرب. وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة مديره الفني جروس على الانتظام في معسكر ببرج العرب بعد انتهاء معسكر الفريق الحالي بألمانيا.

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على خوض مباراتين وديتين خلال معسكر الفريق ببرج العرب المقرر انطلاقه يوم ٢٢ يوليو الجاري ويستمر لمدة أسبوع.