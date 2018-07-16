الماركا: هازارد ليس مستعد لتفويت قطار ريال مدريد

أكد كارلوس كاربيو نائب مدير صحيفة الماركا الإسبانية، على أن هازارد لاعب وسط فريق تشيلسي الإنجليزي، لا يرغب في تفويت فرصة الانتقال إلي ريال مدريد خلال الصيف الجاري.





وقال كارلوس كاربيو في تصريحاته: إيدن هازارد ليس مستعد لتفويت قطار ريال مدريد الذي كان ينتظره منذ وقتٍ طويل وليس مستعد لموسم بدون دوري الأبطال.





وأضاف نائب مدير الماركا: من الواضح بأن تشيلسي لن يمنح تسهيلات لخروج ثاني أفضل لاعب في كأس العالم إيدن هازارد بسهولة خلال الصيف الجاري.





ويسعي ريال مدريد للتعاقد مع هازارد خلال الميركاتو الصيفي، لتعويض رحيل البرتغالي رونالدو إلي يوفنتوس الإيطالي.