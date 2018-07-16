علي جمعة يوضح حكم إجراء عملية تكميم المعدة

تساءلت متصلة تُدعى ياسمين، عن حكم إجراء عملية تكميم المعدة بموافقة أهلها، وهل يعتبر هذا تغيير في خلق الله؟





وعقب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حواره ببرنامج "والله أعلم"، على فضائية "سي بي سي"، اليوم الاثنين، قائلًا: "إن هذا الأمر يرجع للطب، فهذا له فوائده وله أضراره، وكل إنسان له حالته".



