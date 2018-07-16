علي جمعة يوضح حكم إجراء عملية تكميم المعدة
الإثنين 16/يوليه/2018 - 05:16 م
رقية جمال
تساءلت متصلة تُدعى ياسمين، عن حكم إجراء عملية تكميم المعدة بموافقة أهلها، وهل يعتبر هذا تغيير في خلق الله؟
وعقب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حواره ببرنامج "والله أعلم"، على فضائية "سي بي سي"، اليوم الاثنين، قائلًا: "إن هذا الأمر يرجع للطب، فهذا له فوائده وله أضراره، وكل إنسان له حالته".
وأشار إلى أن هذه العملية لاتعتبر تغيير لخلق الله، فتغيير خلق الله مرتبط بالظاهر من خلق الله وليس الخفي، مستدلًا على ذلك بأمر الرسول –صلى الله عليه وسلم- بإزالة شعر الإبط وغيره، رغم أنه قال: "أكرموا الشعر"، مؤكدًا أنه لاشئ في هذه العملية شرعًا، ومرد ذلك للأطباء.
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