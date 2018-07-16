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الجمعة.. دريد لحام يكشف أسرار مسيرته المهنية مع عمرو الليثي

الإثنين 16/يوليه/2018 - 05:09 م
الجمعة.. دريد لحام يكشف أسرار مسيرته المهنية مع عمرو الليثي
دريد لحام
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الفجر الفني
 

فى حلقة خاصة من برنامج "واحد من الناس" في العاشرة مساء الجمعة المقبلة يستضيف الإعلامى د. عمرو الليثى الفنان القدير دريد لحام.


ويكشف الفنان  الكبير  أسرار تذاع لاول مرة لأول مرة  حول نشأته وطفولته و مسيرته الفنية و اصعب اللحظات فى حياته ، كما قام بالغناء و القاء قصيدة شعرية.


ويتناول اللقاء مواقف دريد لحام السياسية، ونظرته للمجتع العربي وسط هذه التحديات. 


يذاع برنامج "واحد من الناس" فى العاشرة مساءً الجمعة المقبلة على شاشة الحياة.

الجمعة.. دريد لحام يكشف أسرار مسيرته المهنية مع عمرو الليثي
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