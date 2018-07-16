الجمعة.. دريد لحام يكشف أسرار مسيرته المهنية مع عمرو الليثي

فى حلقة خاصة من برنامج "واحد من الناس" في العاشرة مساء الجمعة المقبلة يستضيف الإعلامى د. عمرو الليثى الفنان القدير دريد لحام.





ويكشف الفنان الكبير أسرار تذاع لاول مرة لأول مرة حول نشأته وطفولته و مسيرته الفنية و اصعب اللحظات فى حياته ، كما قام بالغناء و القاء قصيدة شعرية.





ويتناول اللقاء مواقف دريد لحام السياسية، ونظرته للمجتع العربي وسط هذه التحديات.





يذاع برنامج "واحد من الناس" فى العاشرة مساءً الجمعة المقبلة على شاشة الحياة.