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راغب علامة: الرئيس الفرنسي يشبه نجم حقيقي

الإثنين 16/يوليه/2018 - 05:12 م
راغب علامة: الرئيس الفرنسي يشبه نجم حقيقي
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الفجر الفني
 

نشر الفنان راغب علامة، صورة عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام" للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أثناء مشاهدته لمباراة نهائي كأس العالم بين فرنسا وكرواتيا، التي انتهت بفوز فرنسا ٤-٢.

 

وعلق "علامة"، قائلاً:"مثل هذه الصورة المؤثرة ... رؤية الرئيس ايمانويل ماكرون مليئة بالحياة يشبه نجم حقيقي".

 

يذكر أن آخر أعمال راغب علامة الفنية كان كليب "اللي باعنا" الذي حقق نجاحا كبيرا فور طرحه، وتخطت مشاهداته الـ2 مليون ونصف المليون مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.

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