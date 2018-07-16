مازيراتي تزود سيارتها "Levante GTS" الجديدة بقوة هائلة

أعلنت شركة مازيراتي عن تدعيم برنامج دفع أيقونتها Levante GTS، التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV، بمحرك جديد.





وأوضحت الشركة الإيطالية أن الموديل Levante GTS الجديد سيعتمد على محرك تربو مزدوج ثماني الاسطوانات على شكل حرف V سعة 3.8 لتر وبقوة 550 حصان/730 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.





وبفضل هذه القوة الهائلة تتسارع السيارة الرياضية من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 4.2 ثانية، في حين تقف سرعتها القصوى على أعتاب 292 كلم/س.





وبشكل قياسي تزدان السيارة بتجهيزات الجلد الطبيعي الفاخر بالمقصورة الداخلية، والدواسات الرياضية، ونظام صوتي فائق مع 14 سماعة تنتشر في أرجاء المقصورة.





ويتوفر للسيارة ضمن باقات التجهيز الاختياري كشافات LED-Matrix كاملة. كما حصلت السيارة على بعض التحسينات بمقبض ناقل الحركة، والرسومات الخاصة بنظام الملتيميديا، وألوان الطلاء الجديدة.



