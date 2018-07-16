ثقافة الأقصر تقيم مسابقات لاكتشاف المواهب الصغيرة



وأوضح محمد العدوي مدير فرع ثقافة الأقصر، تنوع المسابقات، لاكتشاف المواهب في الغناء، وإلقاء الشعر، والأداء الحركي، والرسم، والقراءة، من خلال لجان تحكيم متخصصة.



وأضاف، أن هذه المسابقات تستهدف الفئات العمرية مقسمة لمجموعتان من سن 8 سنوات إلى سن 12 سنة، ومن سن 12 سنة إلى سن 18 سنة.



وأشار إلى بدء مسابقة الأغاني، أمس الأحد، أما مسابقة الألقاء الشعري، ستقام يوم الثلاثاء الموافق 17 من يوليو الجاري، ومسابقة الرسام الصغير يوم الخميس الموافق 19 من الشهر، ومسابقة الأداء الحركي يوم الأحد الموافق 22 من نفس الشهر، ومسابقة القارئ الصغير يوم الثلاثاء الموافق 24 من يوليو.



وأكد أن جميع المسابقات تقام بمقر قصر ثقافة الأقصر بجزيرة العوامية في تمام السابعة مساءً، مشيرًا إلى أنه على من بالاشتراك التوجه إلى مقر قصر الثقافة أو الاستفسار عن طريق الصفحة الرسمية " قصر ثقافة الأقصر".



يقيم فرع ثقافة الأقصر، عدد من المسابقات، لاكتشاف المواهب من الأطفال الصغيرة بين سن 8 وحتى 18 سنة.