مصرع طفل صدمته سيارة مسرعة أثناء عبورة الطريق بالفيوم

لقي طفل مصرعه بالفيوم أثناء عبوره الطريق، صدمته سيارة مسرعة مجهولة وفار صدقائدها هاربًا.





تبلغ لمركز شرطة الفيوم من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ومتوفى بطريق القاهرة اسيوط الصحراوى الغربي، دائرة المركز.



وبالأنتقال والفحص والمعاينة، تبين إصطدام سيارة مجهولة (فر قائدها بها هاربا فور وقوع وقع الحادث)، بالطفل "اسلام ايمن سيد 12سنه، ومقيم عزبة محمود ـ هوارة المقطع ـ دائرة المركز حال عبوره الطريق، مما أدى لحدوث أصابته ووفاته.



وبسؤال والد الطفل المتوفى "ايمن سيد "38 سنه"عامل ومقيم بذات العنوان، أيد مضمون ما جاء بالفحص، ولم يتهم أحد بالتسبب فى الحادث.



تم نقل جثة الطفلة لمستشفى الفيوم العام.



كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وضبط السيارة وقائدها الهارب.



تحرر المحضر رقم 4528 2018 إدارى مركز شرطة الفيوم، وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.

