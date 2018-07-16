ليفربول يقدم عرضا رسميا لحارس برشلونة

اشارت تقارير صحفية إسبانية، إلي أن نادي ليفربول الإنجليزي قدم عرضاً رسمياً لنادي برشلونة، للتعاقد مع الهولندي جاسبر سيلسين حارس مرمي الفريق.





ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، أن ليفربول يسعي للتعاقد مع حارس برشلونة الثاني سيليسين خلال الفترة الحالية لتعزيز مركز حراسة المرمي.





وأضافت الصحيفة، أن ليفربول يرغب في جعل سيليسين هو الحارس الأساسي للفريق في الموسم المقبل، في ظل هبوط مستوي الثنائي الحالي مينيوليه وكاريوس.





ويفكر سيليسين في الرحيل عن برشلونة، للحصول على فرصة المشاركة الأساسية بعد خروجه من حسابات فالفيردي المدير الفني للفريق الكتالوني.



