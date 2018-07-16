أحمد حلمي ينشر صورة جديدة.. ويعلق: زمن الشتاء الجميل

عبر الفنان أحمد حلمى عن اشتياقه لفصل الشتاء، على حسابه على موقع تبادل الصور "إنستجرام".





ونشر حلمى، صورة له وكتب عليها قائلا: "زمن الشتاء الجميل"، وحازت الصورة على إعجاب العشرات من معجبيه.





وآخر أعمال أحمد حلمى الفنية فيلم "لف ودوران"، وتم عرضه فى عيد الفطر عام 2016 وحصد إيرادات تخطت 43 مليون جنيه، وشارك فى بطولته إلى جانب أحمد حلمى، كل من دنيا سمير غانم وصابرين وبيومى فؤاد وإنعام سالوسة وميمى جمال وجميلة عوض، من تأليف منة فوزى، وتدور أحداثه حول شاب يتعرض للضغوط من عائلته حتى لا يتزوج فتاة أجنبية تعرف عليها، ويدخل بعدها فى قصة حب مع فتاة مصرية.