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وفاة إيمري نجم هوكي الجليد

الإثنين 16/يوليه/2018 - 04:02 م
وفاة إيمري نجم هوكي الجليد
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وكالات
 

أعلنت رابطة دوري الهوكي الوطني (إن.إتش.إل)، اليوم الإثنين، أن حارس المرمى راي إيمري المتوج بكأس ستانلي، والذي لعب لفرق أوتاوا سيناتورز وفيلادلفيا فلايرز وأناهايم داكس وشيكاغو بلاكهوكس، فارق الحياة عن عمر 35 عاما.

ونقلت الرابطة عن مصادر بالشرطة المحلية إنه جرى العثور على جثة إيمري في ميناء هاميلتون في مقاطعة أونتاريو الكندية، بعد ساعات من الإبلاغ عن تغيبه، أمس الأحد.

وبدأ إيمري مشواره في دوري الهوكي الوطني، الذي تشارك فيه فرق من الولايات المتحدة وكندا، في عام 2001 ضمن صفوف سيناتورز، وبعد أن تلقى مرارة الهزيمة في نهائي كأس ستانلي، الحاسم للقب، مرتين، اعتلى منصة التتويج بقميص شيكاغو في عام 2013.


وذكر شيكاغو بلاكهوكس "نشعر بحزن عميق إزاء نبأ وفاة إيمري.. نتقدم بخالص التعازي لعائلته وأصدقائه، يعتز نادينا بالحارس راي (إيمري) كمنافس قوي، وزميل جيد وبطلا لكأس ستانلي".

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