قافلة بيئية لتوعية المواطنين بالتنسيق بين جنوب الوادي وجهاز شؤون البيئة (صور)

نظمت جامعة جنوب الوادي بقنا، خلال قطاع شئون خدمة البيئة والمجتمع، قافلة توعوية عن البيئة، بالتعاون بين كلا من كلية الزراعة وكلية العلوم وكلية الهندسة وجهاز شئون البيئة بقنا.



و اكد الدكتور رفعت علوى حافظ، مدرس المبيدات بقسم وقاية النبات بكلية زراعة، إنه تم مناقشة الطرق الحديثة لترشيد المياه وتقليل الهدر فى المياه المستخدمة وكذلك تجنب تلوث المياه. واهمية الحفاظ على البيئة من خلال التعرف على انواع الملوثات وطرق الوقاية والحماية منها مثل الهواء او المياه او التربة ومصادر التلوث وكذلك كيفية تجنب تلوث البيئة والمخاطر الناجمة عن تلوث البيئة.



كما تم مناقشة المعلومات العلمية واهم ما توصلت اليه الابحاث العلمية عن اهم المشكلات والمعوقات التى تواجه المواطن من حيث خطورة المبيدات والملوثات فى الاغذية والبيئة على الصحة العامة وكيفيه التعامل معها وتجنب مخاطرها بداية من عملية رش المبيدات على النباتات وفى المنازل مرورا بطرية التطبيق المثلى وكذلك الطرق المفضلة فى اعداد الطعام والتى تعمل على تقليل سمية المبيدات فى الاغذية، كما تناول جهاز شئون البيئة المخلفات وآثارها على البيئة والتنوع البيولوجي، وكيفية الاستفادة من المخلفات وإعادة تدويرها ومجهودات وزارة البيئة فى الحفاظ على البيئة،



يأتي ذلك تحت رعاية الاستاذ الدكتور عباس محمد منصور رئيس جامعة جنوب الوادي والاستاذ الدكتور يوسف احمد الغرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون بين كلا من فاطمه احمد ابراهيم رئيس مركز ومدينة نقادة، رفعت علوى حافظ مدرس المبيدات كلية الزراعة والأمير حسين مدرس علم حيوان كلية العلوم ومنى محمود مدرس كلية الهندسة واسعد محمد مسؤل الإعلام والتوعية البيئية جهاز شئون البيئة بقنا.