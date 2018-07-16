الحقيقة الكاملة لزواج ياسمين صبري من تركي آل الشيخ

دائمًا ما تطال الشائعات الفنانين والفنانات، بعضها يصبح واقعًا، والبعض الآخر يظل محل شائعات، وآخرها؛ المنشور المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يفيد بزواج رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ من الممثلة المصرية ياسمين صبري، إلا أن الأخيرة نفت الأمر برمته.

شائعة زواج ياسمين صبري

البداية، حينما تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا يفيد بزواج رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ من الممثلة المصرية ياسمين صبري.

ونشرت صفحة تحمل اسم "نادي الأهرام" الذي اسسه تركي آل الشيخ في مصر، صورة تجمع بين تركي وياسمين، وعليها تعليق جاء به: "نتمنى زواجًا سعيدًا للمستشار تركي ال شيخ من الفنانة المصرية ياسمين صبري".

غضب ياسمين صبري

ولم يصدر عن الطرفين أي نفي أو تأكيد للخبر، ما جعله موضع شائعات لا محل لها من الصحة، إلا أن تصريحًا للممثلة ياسمين صبري، على حسابها في تويتر تغريدة، أنهى الجدل، حيث قالت؛ "الإشاعة والكلام الأهبل اللي بيتقال اليومين دول ملوش أي أساس من الصحة، يا ريت كفاية كلام فيه بقا، شكرًا.".

حيث عبرت الفنانة، عن استيائها الشديد من كم الشائعات المنتشر حول ارتباطها وزواجها بعدد كبير من رجال الأعمال من الخليج تحديدًا، إلا أنها قررت الخروج أخيرًا للرد لإسكات جميع الألسنة.

مساندة وفاء عامر

وجاءت المساندة من زميلتها الفنانة المصرية وفاء عامر حيث علقت الأخرى على كلام ياسمين صبري وقالت: "معلش يا ياسمين ميعرفوش أن لسه فيه بنات ناس ونضاف أوي".

وتعرضت الممثلة ياسمين صبري لظرف صحي تسبب في تعطيل تصوير مشاهدها في فيلمها الجديد "الديزل" الذي تشارك في بطولته مع الممثل محمد رمضان وهنا شيحة.

وسافرت إلى لندن لإجراء جراحة عاجلة، وتخضع الآن لجلسات علاج طبيعي بعد العملية وتم تأجيل مشاهدها في العمل.

وكان من المقرر أن يتم عرض الفيلم في عيد الأضحى المقبل، وهو من تأليف أمين جمال ومحمود حمدان ومحمد محرز، ومن إخراج كريم السبكي، وتدور أحداث العمل في إطار شعبي.