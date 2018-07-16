تعرف على شروط القبول بكلية الشرطة

كشف اللواء دكتور أحمد ابراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، معايير القبول للالتحاق بكلية الشرطة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية لعام 2018.





وأوضح اللواء أحمد ابراهيم، أ ن المعايير تتضمن على المتقدم أن يكون مصرى الجنسية، من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنُس، وأن يكون محمود السيرة وحسن السُمعة، وألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات، أو ما يُماثلها من الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مُقيدة للحُرية فى جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحُكم أو بقرار تأديبى نهائى.





وأشار مساعد وزير الداخلية، على هامش فاعليات مؤتمر تشمل الشروط، أن يكون الطالب مستوفيا لشروط اللياقة، بطول 165 سم، وعرض صدره 83 سم، ووزنه يساوى طول الطالب ناقص 90 ، وألا تقل درجة الإبصار عن النصف، وأن يجتاز اختبار اللياقة البدنية بما لا يقل عن 40%، وأن يجتاز الطالب الكشف النفسى من خلال مجموعة من الاختبارات ولا يحق الإعادة.



