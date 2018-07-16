فلسطين وأسبانيا تحصدان جوائز مهرجان السينما المتوسطية "منارات"

خرجت مصر من مهرجان السينما المتوسطية "منارات بتونس" بلا جوائز رغم مشاركتها فى المسابقو الرسمية بالمهرجان بفيلم "أخضر يابس"، وخرجت أيضا تونس الدولة صاحبة المهرجان بلا جوائز هى الأخرى وتوّج الفيلم الفلسطينى "اصطياد أشباح" للمخرج الفلسطينى رائد آندونى بجائزة المنارة الذهبية لمهرجان السينما المتوسطية بتونس "منارات" فى دورته التأسيسيّة التى اختتمت فعالياتها مساء أمس الاحد بالمتحف الوطنى بقرطاج.





كما أسندت لجنة تحكيم المسابقة جائزة أفضل أداء للإسبانية الطفلة "ليا أرتيغاس" عن دورها فى شريط "صيف 93" للمخرجة "كارلا سيمون" من إسبانيا.





وأكّدت المديرة الفنية للمهرجان درّة بوشوشة على نجاح الدورة الأولى لهذه التظاهرة السينمائية رغم العملية الإرهابية التى حدثت يوم 8 يوليو بمنطقة عين سلطان من ولاية جندوبة وأسفرت عن استشهاد 6 عناصر من الحرس الوطنى وجرح 3 آخرين، وكذلك رغم انشغال الجمهور بمتابعة مباريات كأس العالم.





وأضافت أن الجمهور تفاعل مع المهرجان بإقامة عروض سينمائية بعدد من الشواطئ التونسية وتزايدت أعداده شيئا فشيئا مع كل عرض. وأفادت مديرة المركز الوطنى للسينما والصورة شيراز العتيرى، فى السياق ذاته إلى أن بعض العروض الشاطئية قد سجّلت إقبالا تجاوز الـ 1500 شخص.





يُذكر أن فيلم "اصطياد أشباح" سبق وفاز بجائزة أفضل فيلم تسجيلى ضمن عروض قسم البانوراما التسجيلية فى مهرجان برلين السينمائى فى دورته الـ 67.