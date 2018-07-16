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"ميجرارت" السينمائي الإيطالي يكرم جمعية الفجيرة الثقافية

الإثنين 16/يوليه/2018 - 03:46 م
ميجرارت السينمائي الإيطالي يكرم جمعية الفجيرة الثقافية
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صلاح حسن
 
كرّم مهرجان ميجرارت السينمائى الإيطالى، جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية بـ"الدرع الذهبى"، تقديراً لدورها الفاعل فى المشاركة بفعاليات الدورة الأولى للمهرجان الذى انعقد أخيراً فى مدينة كالتابيلوتا بإيطاليا تحت رعاية وزارة الثقافة الإيطالية، وتسلم درع التكريم الأديب الإماراتى خالد الظنحانى رئيس الجمعية، بحضور باولو سيغراتو عمدة المدينة والفنانة العالمية صباح بنزيادى رئيسة المهرجان ونخبة من نجوم السينما وممثلى وسائل الإعلام وجمهور كبير.

وحظيت مشاركة جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية فى المهرجان الإيطالى، الذى نظمته جمعية الصباح الثقافية بالتعاون مع دائرة العلاقات الثقافية العامة وهيئة السينما والمسرح الإيطاليتين، باهتمام واسع من جانب الفعاليات الثقافية ووسائل الإعلام الإيطالية، إذ شارك الظنحانى كعضو فى لجنة تحكيم المهرجان إلى جانب كلٍ من المخرجيْن، الإيطالى رايموند كروشانى والفرنسى جان كلود ميرابالا، والإعلامية فى إذاعة مونت كارلو الدولية جابى لطيف.

وألقى الظنحانى فى بداية أعمال المهرجان كلمة أشاد من خلالها بالعلاقات الثقافية الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا، مؤكداً انفتاح دولة الإمارات على الثقافات المختلفة، وسعيها المتواصل إلى ترسيخ قيم الحوار والتسامح والسلام بين الأمم والشعوب، لإيمان قيادتها الراسخ بأن التنوع الثقافى هو مفتاح البقاء، وركيزة للتنمية والتضامن والمسؤولية الجماعية لبناء أفق مشترك للإنسانية جمعاء، ثم قدّم الظنحانى قراءات شعرية، مترجمة للغة الإيطالية، تجلّت فيها الروح الوطنية والعاطفة الإنسانية، وذلك ضمن كوكبة من الشعراء الإيطاليين، وهم: انتونالا ماجو، وليدى تيليوتا والمترجم الدكتور منذر إسماعيل.
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