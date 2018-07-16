تفاصيل القبض على ٤ أشخاص لتنقيبهم عن الآثار بمنطقة حلوان

ألقى ضباط مباحث القاهرة القبض على ٤ أشخاص لتنقيبهم عن الآثار بمنطقة حلوان.





وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة حلوان مفادها قيام عادل أ، 60 عامًا بالمعاش، والسابق إتهامه في القضية رقم 28420 لسنة 2009م حلوان "مشاجرة"، بالتنقيب عن الآثار داخل عقار ملكه.

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات وباستهداف العقار المشار إليه تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه حال قيامه بأعمال حفر داخل العقار وبصحبته كل من فهيم م، 40 عامًا مبيض محارة وخيري م، 32 عامًا عاطل، وحمدي ع، 32 عامًا حارس عقار، ورجب ش، 31 عامًا حارس عقار، وأحمد ش، 28 عامًا مبيض محارة،

وبحوزة الأول بندقية ألية و4 خزينة بداخلهم عدد 111 طلقة من ذات العيار والسيارة رقم د أ ب 631 ماركة BMW موف اللون "ملك المتهم الأول".





وعثر بداخل العقار على حفره قطرها 1.5×2 متر بعمق 3 متر وأدوات تنقيب عبارة عن عدد 2 هلتي، موتور لسحب المياه

خرطوم مياه، بمواجهة المتهم الأول بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بالتنقيب عن الأثار داخل العقار ملكه بالإشتراك مع باقي المتهمين على النحو المشار إليه، وأقر بحيازته للسلاح الناري والذخائر بقصد الدفاع وبمواجهة باقي المتهمين بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدوها.



