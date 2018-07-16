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مد أجل النطق بالحكم في استئناف المتهمين بقتل طالب "OLX" لـ 10 سبتمبر

الإثنين 16/يوليه/2018 - 03:53 م
مد أجل النطق بالحكم في استئناف المتهمين بقتل طالب OLX لـ 10 سبتمبر
محكمة - أرشيفية
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مـروة هيـكل
 
قررت محكمة مستأنف الأحداث المنعقدة بالعباسية، مد أجل النطق بالحكم في استئناف المتهمين بقتل طالب هندسة بالنزهة استدرجاه عبر تطبيق "اوليكس"، على حكم السجن 15 سنة الصادر بحقهم، إلى جلسة 10 سبتمبر المقبل.

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة متهمين اثنين إلى محكمة جنايات الأحداث في ختام تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية، لاتهامهما بقتل طالب جامعي بكلية الهندسة جامعة بنها، بمنطقة النزهة، بعدما استدرجاه لشراء جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" عبر أحد التطبيقات الإلكترونية للتسوق «OLX» . 

المزيد عن: مصر محكمة مستأنف الأحداث العباسية olx
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