محافظ الإسماعيلية يستعرض موقف المدارس الجديدة



وخلال الاجتماع تم استعراض ومتابعة الموقف التنفيذى لجاهزية المدارس الجديدة والمنشأة حديثا بالإسماعيلية وتوابعها والتى تم الانتهاء من تجهيزها وتأسيسها بالكامل استعدادا لإفتتاحها قريبا وتشغيلها ودخولها الخدمة الفعلية مع بداية العام الدراسى الجديد.



وقد شمل الموقف عرض عدد خمس مدارس منها المدرسة اليابانية الجديدة بأرض فيديكو ومدرسة المتفوقين علميا بالمجمع التعليمى ومدرسة الشهيد خيرى بالقنطرة غرب ومدرسة المستقبل للتعليم الأساسى بمدينة المستقبل السكنية بمركز ومدينة الاسماعيلية.



عقد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، اجتماعًا، بحضور محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد فى حضور مندوب لجنة متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء وفاخر عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة والمهندس محمد عبده مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمحافظة.