وزير التعليم العالي يبحث آليات التعاون العلمي مع هيئة الجايكا اليابانية

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ظهر اليوم الإثنين، تاكيشيتا مدير إدارة الشرق الأوسط بهيئة الجايكا اليابانية، والوفد المرافق له؛ لبحث آليات التعاون بين الوزارة والهيئة فى المجالات التعليمية والبحثية والتكنولوجية والتدريبية، وذلك بمقر الوزارة.





في بداية اللقاء أشاد الوزير بالتعاون المثمر بين الهيئة ووزارة التعليم العالي، والذى يعكس عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر واليابان، وخاصة فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمي.





وخلال اللقاء بحث الجانبان أوجه التعاون بين الوزارة وهيئة الجايكا في العديد من المشروعات المتميزة في مجال التعليم العالي ومنها: مشروع الجامعة المصرية اليابانية التى تعد نموذجاً للتعاون المثمر بين حكومتى مصر واليايان، وكذلك مشروع مبادرة التعليم المصرية اليابانية الذي تشرف عليه وزارة التعليم العالي بالاشتراك مع وزارتي الصحة والتربية والتعليم، ويتضمن المشروع تدريب المدرسين ومديرى المدارس وتأهيلهم للعمل بالمدارس اليابانية، وتدريب الأطباء والممرضين، بالإضافة إلى تقديم منح تدريبية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، فضلاً عن التعاون مع الهيئة فى توفير المنح اليابانية لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا، وبرنامج منح دراسة اللغة اليابانية، فضلًا عن مشروع تنمية الكوادر البشرية في إطار الشراكة المصرية اليابانية للتعليم.





وفى هذا الإطار أكد الوزير على تقديم الدعم اللازم لتسهيل عمل الهيئة، وتنفيذ المشروعات التعليمية المشتركة بين الجانبين المصري والياباني.





ومن جانبه استعرض مدير إدارة الشرق الأوسط بهيئة الجايكا اليابانية مراحل استكمال الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب، والتخصصات الدراسية لطلاب الجامعة، فضلًا عن استكمال البعثات الخاصة بالمنح الدراسية في اليابان.



