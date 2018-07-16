محافظ كفرالشيخ يتفقد المستشفى العام ويحيل 47 للتحقيق (صور)

فاجأ اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، بزيارته الى أقسام مستشفى كفرالشيخ العام لمتابعة سير وانتظام العمل والمرور بالمستشفى والعيادات الخارجية للاطمئنان على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمرضى، والاستماع لآراء وطلبات المواطنين، وقرر احالة 47 طبيبا للتحقيق، لتغيبهم عن العمل، قائلًا: " لا تهاون مع المخالفين ".





جاء ذلك خلال زيارته تفقد، أقسام الاستقبال، وطوارئ وعمليات وجراحة الاستقبال بالمستشفى، والعيادات الخارجية، واطمئن المحافظ على توافر المستلزمات الطبية الخاصة.



كلف محافظ كفر الشيخ، برفع كفاء وتشغيل المراوح بأماكن انتظار المرضى بالعيادات الخارجية، وميكنة الاستقبال وخدمات المرضى برقم تسلسل للتسهيل على المواطنين، وتوفير احتياجات المستشفى من المستلزمات الطبية والادوية اللازمة لاحتياجات المرضى.



كما كلف بسرعة الانتهاء من توسعة قسم النفسية والعصبية، ونهو أعمال الدرجة الممتازة، وتطوير قسم الاستقبال وحسن معاملة المرضى.



وشدد على تكثيف المرور اليومي على المستشفيات والوحدات الصحية لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.



جاء ذلك بحضور المهندس على عبد الستار، مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والدكتور لطفى عبدالسميع، مدير المستشفى العام، وعدد من القيادات التنفيذية.