"نيويورك تايمز": "بمجرد الجلوس مع ترامب.. بوتين يخرج رابحا"

يلتقي اليوم الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مع نظيره الروسي "فلاديمير بوتين" في العاصمة الفنلندية هلسنكي، فيما وصفته وكالة رويترز بـ "حقل ألغام سياسي للرئيس الأمريكي ولكنه نصر سياسي لنظيره الروسي".



ونشرت "نيويورك تايمز" تحليلا شاملا للقاء المرتقب حمل عنوان "بمجرد الجلوس مع ترامب، بوتين يخرج رابحًا".



يصل ترامب إلى فنلندا في الوقت الذي أصدر العديد من التصريحات العدائية حول حلفائه في الناتو، متحدثا بصورة سلبية عن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أثناء وجوده في بريطانيا، ووصفه للاتحاد الأوروبي بـ "الخصم التجاري".



ويلتقي الزعيمان الأمريكي والروسي وجها لوجه في اجتماع مغلق لن يحضره سوى مترجميهما، وهو ما قد يقلق البعض في الولايات المتحدة.

