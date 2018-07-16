وكيل تعليم الفيوم: إحالة ملاحظ بلجنة الشهيدة جاسمين شريف زيادة للتحقيق (صور)

فقد الدكتور عادل عبدالمنعم مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم عددًا من المدارس لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2016 - 2017 م للشهادة الإعدادية بالفيوم، ومنها لجنة الشهيدة جاسمين شريف زيادة وقرر إحالة ملاحظ للتحقيق فورًا بسبب التقصير في أداء العمل الوظيفي داخل اللجنة.



أطمأن مدير المديرية على سير اللجنة وعلى الطلاب أنهم يؤدون الامتحان فى جو هادئ،وشدد على توفير سبل الراحة لأبنائه الطلاب.



وشدد على ضرورة توفير الجو المناسب للطلاب لأداء الأمتحان، كما أكد على عدم استخدام التليفون المحمول داخل اللجنة، وأكد على ضرورة الالتزام بالقواعد والقرارات المنظمة لأعمال الأمتحانات، وجودة طباعة الورقة الامتحانية وخلوها من الأخطاء اللغوية والإملائية ومستوى الأمتحان.