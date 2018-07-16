اليوم.. انطلاق البث الفضائي والرقمي لقناة المملكة الأردنية

أعلنت قناة المملكة عن انطلاق بثها الفضائي والرقمي اليوم الإثنين الساعة السابعة مساءً كأول قناة خدمة عامة إخبارية أردنية على مدار الساعة.





وقال بيان صادر عن القناة مساء إنها ستبدأ بثها بنشرة الأخبار الرئيسية الساعة السابعة مساءً، يليها برنامج "صوت المملكة" الحواري الذي يقدمه الإعلامي عامر الرجوب متناولاً أحداثاً وأخباراً تهم الشارع الأردني.





وتعرض "المملكة"، الساعة التاسعة مساء، برنامجا وثائقياً بعنوان "الطريق إلى الدوار" يسلّط الضوء على تاريخ الاحتجاجات في الأردن انتهاء بأحداث الدوار الرابع الأخيرة.





ويلي الوثائقي برنامج "العاشرة" من تقديم طارق العاص، الذي يتناول أهم الأحداث العربية والدولية بالتحليل مع أصحاب الخبرة والاختصاص.





كما خصصت القناة للجماهير الرياضية، الساعة الحادية عشرة مساء برنامج "الكابتن" لمهند محادين، الذي يركز على الأخبار والقضايا والتحليلات والأنشطة الرياضية المحلية والعالمية.





وستقدم قناة المملكة محتوى إعلامياً متنوعاً يخاطب مختلف فئات الجمهور المحلي من خلال شاشة تركز على قضايا وهموم الأردنيين.





وأوضح البيان ان القناة بَنَت الدورة البرامجية على دراسات علمية تراعي اهتمامات المشاهد الأردني.





وقال إن قناة المملكة ستخضع لمساءلة المشاهد الأردني من خلال لجان الجمهور التي تساهم في تقييم المحتوى المقدم، باعتبارها قناة خدمة عامة، حيث سيتم تشكيلها بعد الانطلاق من ممثلين عن الجمهور يجتمعون دوريا لتقييم محتواها وتقديم توصيات لتحسين التغطية الإخبارية والدورات البرامجية.





وتسعى قناة المملكة الى ان تلعب دوراً محورياً في تطوير المشهد الإعلامي الأردني وإيصال رسالة الأردن إلى المنطقة والعالم، في ظل مشهد إعلامي عالمي متغير بشكل متسارع وضمن تحديات وتحولات عالمية.





وتبث قناة المملكة عبر الترددات التالية:نايل سات H (HD) 11958 (SD)12304 H وعرب سات (HD)12054 V و OSN 454.





كما ستبث على الموقع الالكتروني www.almamlakatv.com وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي وعبر تطبيق الموبايل.