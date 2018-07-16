تعرف على أبرز مناطق السياحة في كوستاريكا



محمية غابة مونتفردي المغيمة:

إذا كنت ترغب في زيارة واحدة من أجمل المحميات الطبيعية في العالم، فربما عليك زيارة محمية غابة مونتفردي المغيمة في وسط كوستاريكا، حيث المرتفعات الجبلية التي تغطيها الخضرة والغابات الاستوائية التي يكتنفها الغيوم، ويمكنك مشاهدة مجموعة متنوعة من الحيوانات البرية والطيور النادرة والأنواع المختلفة والغريبة من الحشرات، وتشتهر محمية غابة مونتفردي المغيمة بأنها واحدة من أشهر الوجهات السياحية في كافة أنحاء كوستاريكا بسبب جمالها الطبيعي المبهر والتنوع البيولوجي غير العادي في داخل المحمية، وكذلك وفرة الأنشطة الرائعة التي توفرها المحمية والتي تتضمن رياضة التزحلق الهوائي أو " زيب لاين" كما يطلق عليها، والرحلات الاستكشافية.



بركان أرينال:

تعد منطقة بركان أرينال واحدة من أشهر المناطق السياحية في كوستاريكا، وذلك لأسباب عديدة أهمها جبل أرينال البركاني، الذي يوجد عند قاعدته مدينة لا فورتونا الجميلة، وأهم هذه الأسباب حقيقة أن بركان أرينال قد ظل حتى السنوات القليلة الماضية، واحد من أكثر البراكين نشاطا في العالم وأكثرها نشاطا على الإطلاق في كوستاريكا، وكانت الانفجارات الصغيرة المتكررة في بركان أرينال توفر عروض مبهرة من الحمم البركانية يتسابق الكثيرين على رؤيتها والتقاط الصور لها، ولكن في عام 2010، دخل البركان في مرحلة السكون، وبالرغم من ذلك لا تزال منطقة بركان أرينال تحظى بشعبية كبيرة كوجهة سياحية بفضل جمالها الطبيعي المبهر واحتوائها على العديد من المعالم الرائعة بما في ذلك بحيرة أرينال الجميلة.



منتزه مانويل أنطونيو الوطني:

منتزه مانويل أنطونيو الوطني قد يكون أصغر متنزه وطني في كوستاريكا، ولكنه بالتأكيد أكثرها شعبية على الإطلاق، وهو أكثرها زيارة في البلاد، لأنه يسهل الوصول إلى من مدينة سان خوسيه والتي تعد هي الأخرى وجهة سياحية شهيرة في كوستاريكا، يوجد منتزه مانويل أنطونيو الوطني على ساحل المحيط الهادئ في كوستاريكا بالقرب من مدينة كيبوس.



بلدة بلايا جاكو:

وجهة شاطئية شهيرة ومنتجع سياحي رائع يبعد مسافة أقل من ساعتين عن سان خوسيه بالسيارة، وأفضل ما يميز بلايا جاكو أنها توفر لزوارها جزء من أفضل وأجمل ما يميز كوستاريكا سواء كان ذلك الشواطئ الرملية الرائعة أو الحياة البرية والأنشطة الرائعة في الهواء الطلق والحياة الليلية.



سان خوسيه:

سان خوسيه هي عاصمة كوستاريكا وأكبر مدنها، وهي أيضا واحدة من أوائل المدن الكبرى التي تأسست في أمريكا اللاتينية حيث يعود تاريخ تأسيس المدينة إلى عام 1738، وتشتهر سان خوسيه أيضا بأنها واحدة من أجمل مدن كوستاريكا وواحدة من أشهر وجهاتها السياحية حيث تحيط بها الوديان والجبال الخضراء المورقة، وتحتوي المدينة في داخلها على مجموعة رائعة من وجهات التسوق والمطاعم والوجهات الثقافية والفنية الرائعة.



تاماريندو:

الطقس المشمس على مدار العام، والمناطق الطبيعية الخلابة والأجواء المريحة الهادئة والتي تبعث على الاسترخاء، جعلت من بلدة تاماريندو واحدة من الوجهات السياحية المفضلة لدى الكثيرين من زوار كوستاريكا ووجهة مفضلة لقضاء العطلات العائلية والذهاب في رحلات وسط الطبيعية الساحرة، تقع تاماريندو على ساحل المحيط الهادئ في كوستاريكا، وهي واحدة من أكثر المدن تطورا.



تحتضن دولة كوستاريكا مجموعة من أفضل وأجمل المناطق الطبيعية في العالم، ومن بين أكثرها تنوعا، حيث تضم كوستاريكا التي تقع بين دولتي نيكاراغوا وبنما، أكبر كثافة من النباتات والحيوانات في العالم، بالإضافة إلى تضاريس طبيعية مبهرة تتنوع ما بين الجبال والوديان والغابات والبراكين والشواطئ والبحيرات والأنهار، ودعونا نلقي معا نظرة عامة على أبرز الوجهات السياحية في كوستاريكا: