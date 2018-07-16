"العبور للاستثمار العقارى" تحقق أكبر انخفاضًا داخل البورصة





تصدر سهم شركة "العبور للاستثمار العقارى" قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً، فى ختام تداولات اليوم "الأثنين"، بنسبة 9.70% محققاً 7.17 جنيه، تلاه سهم " الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة " بنسبة 6.08% مغلقاً 8.03 جنيه، ثم " مصر الوطنية للصلب – عتاقة" بنسبة 5.82% محققاً 41.44 جنيه، وسهم " العربية للمحابس " بنسبة 5.75% محققاً 1.64 جنيه، وجائه فى المرتبة الأخيرة سهم "المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) " بنسبة 5.05% مغلقاً 9.77 جنيه.