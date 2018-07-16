البنوك الأكثر تداولًا في البورصة بقيمة 329.8 مليون جنيه





تصدر قطاع "البنوك" قائمة القطاعات الأكثر تداولًا في البورصة في ختام تعاملات جلسة اليوم "الأثنين" ، بنسبة 42.42% محققًا 329.8 مليون جنيه، وجاء في المرتبه الثانية قطاع "العقارات" بنسبة 16.55% بقيمة 128.7 مليون جنيه.





واحتل قطاع " اتصالات" المرتبة الثالثة بنسبة 10.44% بقيمة 81.1 مليون جنيه، ثم قطاع " خدمات مالية ( باستثناء البنوك ) " في المرتبة الرابعة بنسبة 9.90% بقيمة تداول بلغ 76.9 مليون جنيه، وفي المرتبة الخامسة جاء قطاع "موارد أساسية " بنسبة 3.94% بقيمة تداول بلغت نحو 30.6 مليون جنيه .



