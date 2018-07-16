أداء متباين للأسهم الدولارية بنهاية تعاملات اليوم

حققت الأسهم الدولارية أداء متباين خلال ختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، حيث جرت التداولات على 7 ورقات مالية, حيث استقرت 4 ورقات فحين تراجعت ورقتان، وأرتفعت ورقة ، حيث بلغ إجمالي قيمة التداولات 13.3 مليون دولار بتداول 1.009 مليون ورقة ماليه منفذة على 137 عملية برأسمال سوقي 38.8 مليون دولار.





في حين صعد سهم "الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف" بنسبة 2.08% محققاً 0.49 دولار.





بينما تراجعت أسهم كلاً من " النعيم القابضة للاستثمارات" بنسبة 2.13% محققاً 0.46 دولار، تلاه سهم " البنك المصري الخليجي " بنسبة 1.19% محققاً 0.83 دولار.





حيث استقر سهم كلاً من " العرفة للاستثمارات والاستشارات" ، "القابضة المصرية الكويتية "،" عبر المحيطات للسياحه "،" بنك فيصل الاسلامي المصري – بالدولار "



