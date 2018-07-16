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أداء متباين للأسهم الدولارية بنهاية تعاملات اليوم

الإثنين 16/يوليه/2018 - 03:45 م
أداء متباين للأسهم الدولارية بنهاية تعاملات اليوم
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عبدالرحمن العويسي
 
حققت الأسهم الدولارية أداء متباين خلال ختام  تعاملات جلسة اليوم الإثنين، حيث جرت التداولات على 7 ورقات مالية, حيث استقرت 4 ورقات فحين تراجعت ورقتان، وأرتفعت ورقة ، حيث بلغ إجمالي قيمة التداولات 13.3 مليون دولار بتداول 1.009 مليون ورقة ماليه منفذة على 137 عملية برأسمال سوقي  38.8 مليون دولار.  

في حين صعد سهم "الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف" بنسبة 2.08% محققاً 0.49 دولار.

بينما تراجعت أسهم كلاً من " النعيم القابضة للاستثمارات" بنسبة 2.13% محققاً 0.46 دولار، تلاه سهم " البنك المصري الخليجي " بنسبة 1.19% محققاً 0.83 دولار.

حيث استقر سهم كلاً من " العرفة للاستثمارات والاستشارات" ، "القابضة المصرية الكويتية "،" عبر المحيطات للسياحه "،" بنك فيصل الاسلامي المصري – بالدولار "

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