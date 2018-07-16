إطلاق اسم ساوثجيت على إحدى محطات مترو لندن

تعتزم السلطات البريطانية إطلاق اسم المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، جاريث ساوثجيت، على محطة بمترو لندن، وذلك تقديرا لما قدمه في كأس العالم روسيا 2018.





وحققت إنجلترا، التي سقطت أمام كرواتيا في الدور قبل النهائي، أفضل نتيجة لها في كأس العالم الذي استضافته روسيا بعد مرور 28 عاما على كأس العالم 1990، عندما ودعت البطولة من الدور نفسه بعد هزيمتها على يد ألمانيا.





وقالت شركة النقل في لندن في بيان لها "يسرنا أن نظهر تقديرنا لجاريث والمنتخب الإنجليزي من خلال إعادة تسمية المحطة".





يشار إلى أن إنجلترا احتلت المركز الرابع في كأس العالم 2018 بعد خسارتها يوم السبت الماضي، بهدفين دون رد، أمام بلجيكا التي احتلت المركز الثالث.



