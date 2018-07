في ذكرى ميلاده.. كل ما تريد معرفته عن ماهر زين؟

كان ملهمه الأول في الموسيقى هو والده وكان والده يغني في مدينة بيروت فنشأ على الموسيقى وحصل على أول آلة موسيقية وعمره عشر سنوات، ومنذ ذلك الوقت أصبحت الموسيقى جزءًا مهما في حياته، أنه ماهر زين من مواليد 16 يوليو 1981 مغني آر أند بي مسلم لبناني الأصل سويدي الجنسية، متزوج ولديه طفلة اسمها آية ولدت "2011" وطفل اسمه عبد الله ولد "2013" وطفله اسمها ياسمين ولدت "2016".

البداية

انتقل ماهر مع أهله إلى السويد وعمره 8 سنوات، حيث واصل تعليمه، ثم دخل الجامعة وحصل على البكالوريوس في هندسة الطيران، وبعد دراسته الجامعية دخل مجال صناعة الموسيقى في السويد وعمل مع ريد-وان وهو منتج مغربي مع تغير الأشياء من حوله، بقي شيء واحد له عاطفة قوية تجاهه، إنه حبه للموسيقى.

وماذا بعد نجاحه في السويد؟

وبعد نجاحه في السويد، انتقل إلى نيويورك، تكونت آنذاك صورة يمكن تسميتها بالحلم وشارك في أعمال صناعة الموسيقى لألبومات مع المنتج ريد-وان حققت نجاحا ساحقا في نيويورك، مثل المطربة كات ديلونا لكنه مع ذلك كان يشعر في داخله أن هناك شيئا غير صحيح، هو يقول: كنت أحب الموسيقى ولكنني كنت أكره كل ما يحيط بي، شعرت دائما أن هناك أمرا غير صحيح. عاد إلى السويد، والتقى مجموعة من الإخوة الذين ينشطون في المجتمع الإسلامي في ستوكهولم، وبدأ يحضر بانتظام مسجدا محليا يقول هو بأنه شعر بعد ذلك أنه وصل إلى المنزل الآمن، وتمكن في نهاية المطاف من العثور على الطريق الصحيح.

مسيرته الغنائية

ومع شقّ الغناء الديني في المدة الأخيرة طريقه إلى البلاد العربية بشكل قوي جدا بين موجة قديمة وموجة حديثة حاولت أن أجعله مواكبا للمعطيات الجديدة، يقول الفنان ماهر زين حول ذلك: نحن نريد الوصول إلى الشباب بنفس الطريقة التي جذبتهم إلى أنواع أخرى من الأغنية في الموسيقى الغربية، فبعض الشباب المولع بالموسيقى الغربية الحديثة، سيما في المهجر يبررون ذلك بانعدام البديل، لذا فهو يسمعها لأنه مضطر ولايوجد في الغناء الملتزم القديم ما يحفزه على سماعه بحسب ما يقولون.

ويعتبر زين أن بروز هذه الموجة الجديدة من الفنانين الملتزمين أمر جيد جدا، لأنه يعطي تنوعا وانتشارا أمام الشباب وبالتالي اختيارات وبدائل عما هو مطروح كما دافع عن دور الغناء الهادف في تعديل الكثير من السلوكيات والمفاهيم حيث قال الغناء يوصل رسائل هامة للشباب والمواطنين على اختلاف فئاتهم، كما أنه بإمكانه تغيير سلوكياتهم وذهنياتهم السلبية التي لازمتهم لسنوات.

نجاحاته

في عام 2009، بدأ ماهر العمل على البوم جديد مع شركة تسجيلات أوايكننغ Awakening Records حيث اطلقت البومه الأول الحمد لله الذي يحتوى على 13 أغنية وقد تم إطلاقه في 1 نوفمبر 2009.

و مع بداية عام 2010 جذبت موسيقاه عدد هائل من مستخدمى الإنترنت في الدول العربية والدول الإسلامية وأيضا الشباب المسلم في الدول الغربية.

بنهاية عام 2010 أصبح مشهورا جدا في ماليزيا. وأيضا حقق نجاح تجارى كبير في ماليزيا البوم Thank You Allah حقق 8 جوائز بلاتينية من خلال ماليزيا وارنر ميوزيك كأكثر البوم يحقق مبيعات لعام 2010، أيضا البوم Thank You Allah حصل على جائزة بلاتين مزدوجة من شركة سونى ميوزيك الاندونيسية... يغنى ماهر زين باللغة الإنجليزية بشكل أساسي ولكنه قدم بعض أغانى مشهورة بلغات أخرى، على سبيل المثال أغنية إن شاء الله الآن متوافرة باللغة الإنجليزية، الفرنسية، العربية، التركية، الماليزية، الاندونيسية. أغنية أخرى أيضا هي الله الله قام بغنائها باللغة الاوردية مع المطرب الكندى من أصل باكستاني عرفان مكي.

في مارس عام 2011 قام ماهر زين بإطلاق أغنية Freedom الأغنية التي جاء إلهامها من ثورات الربيع العربي، وشارك ماهر زين عرفان مكي في أغنية أنا اؤمن I Believe وأيضا شارك مسعود كورتس في أغنية محبوب Beloved، وحطم فيديو كليب أغنية (إن شاء الله) لماهر زين رقم حوالي 60 مليون مشاهده حتى الآن وأغنية يانبي سلام عليك حققت ال100 مليون مشاهدة حتى الآن وهو رقم قياسي جدا بالنسبة للفن الإسلامي والعربي وقد وصل عدد معجبي ماهر زين على الفيسبوك إلى أكثر من 26 مليون معجب والرقم في ازدياد وهذا رقم قياسي وجديد على الساحة الفنية الإسلامية والعربية.

الجوائز

في يناير عام 2010 أغنية يا نبي سلام عليك حازت على أفضل أغنية إسلامية من المحطة الإذاعية الموسيقية الرائدة في الشرق الأوسط نجوم إف إم متغلب على نجوم بارزين مثل حسين الجسمي ومحمد منير وسامي يوسف، وحصل على جائزة بلاتين مزدوجة من شركة سونى ميوزيك إندونيسياإندونيسيا، وحصل على 8 جوائز بلاتينية في ماليزياماليزيا، وتم اختيار ماهر زين أفضل نجم مسلم في عام 2011 في المسابقة التي ينظمهاOnislam.net