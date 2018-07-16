السماح لمئات المهاجرين بدخول إيطاليا بعد تعهد دول أوروبية باستقبال لاجئين

سمحت السلطات الإيطالية لمئات المهاجرين الذين ظلوا عالقين في سفينتين قبالة سواحل إيطاليا بدخول ميناء بوتزالو في مدينة صقلية في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

وانتشلت السفينتان، إحداهما تديرها وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس) والأخرى تابعة لشرطة الضرائب الإيطالية، حوالي 450 مهاجرا يوم السبت 14 يوليو، لكن لم يسمح للسفينتين بجلب المهاجرين إلى ميناء إيطالي، بحسب "رويترز".

وسمح للمهاجرين بدخول الميناء بعدما تعهدت ألمانيا وفرنسا ومالطا باستقبال 150 مهاجرا في المجمل من السفينتين، في استجابة لطلب مساعدة من رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي يوم السبت.

وقال كونتي في تغريدة على تويتر، أمس الأحد، إن إسبانيا والبرتغال وعدتا أيضا بأن تستقبل كل منهما 50 طالب لجوء.

ويقود وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، زعيم حزب الرابطة اليميني والعضو البارز في الحكومة الجديدة، حملة لإبعاد سفن الإنقاذ الإنسانية عن الموانئ الإيطالية.

وكانت الحكومة الألمانية قالت إنها ستستقبل 50 من إجمالي 450 مهاجرا ساعدت إيطاليا في إنقاذهم من قارب مكتظ في عرض البحر المتوسط أمس السبت بعد مناشدة إيطاليا للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالمشاركة في هذه المسؤولية.

وكانت كل من فرنسا ومالطا وافقتا على استقبال 50 مهاجرا بعد أن تمكنت سفينة تابعة لوكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس) وسفينة تملكها شرطة الجمارك الإيطالية من انتشال المهاجرين قرب جزيرة لينوزا أمس السبت على بعد أكثر من مئة ميل بحري عن مالطا. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".